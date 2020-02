Leandro Mazzini Caminhoneiros

Por Leandro Mazzini | 21 de fevereiro de 2020

Um relatório de acompanhamento do Tribunal de Contas da União aponta que as medidas do Governo Federal para estancar a greve dos caminhoneiros em 2018 – como a subvenção do diesel – não resolveram os problemas que “deram causa à paralisação”. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um relatório de acompanhamento do Tribunal de Contas da União aponta que as medidas do Governo Federal para estancar a greve dos caminhoneiros em 2018 – como a subvenção do diesel – não resolveram os problemas que “deram causa à paralisação”. No acórdão (213/20), o ministro-relator do processo, Aroldo Cedraz, sublinha: “Assim, não seria possível garantir que o movimento grevista não será retomado”. O relatório também chama a atenção para as projeções oficiais “que indicam elevado risco de aumento da dependência externa para o abastecimento interno de combustíveis”.

Pé no acelerador

Os maiores movimentos nacionais de caminhoneiros estão afinados com as políticas do Governo. Qualquer notícia (em especial por apps) de paralisação é boato.

Sem nomes

O ano chegando em março.. e o governador Wilson Witzel e o presidente Jair Bolsonaro não têm um nome forte para disputar a Prefeitura da segunda maior capital do País.

Aí vem ele

A delação do ex-governador Sérgio Cabral não tem o ex-prefeito carioca Eduardo Paes.

MBL mira Maia…

O Movimento Brasil Livre fez uma análise de repercussão no Twitter das declarações do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a favor da Reforma Tributária. Maia aproveitou para criticar grupos que discordam da PEC 45 e preferem um texto pró-emprego. Há uma queda de braço entre gigantes do PIB: O setor de serviços alega que é o que mais gera empregos, e que não pode arcar com a transferência de carga tributária para desonerar a indústria – mais defendida por Maia.

…Nas redes

A publicação rapidamente viralizou e superou 5.200 respostas ao tweet. Mas o discurso de Maia de que a PEC é boa para o Brasil foi atacado pelo público nas redes sociais: 55% dos comentários foram negativos, segundo a análise do MBL, e uma parcela não significativa de comentários positivos (6%). Os demais foram neutros.

Lobby dos cassinos

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aguarda, há mais de nove meses, o parecer do senador Angelo Coronel (PSD-BA) sobre o PL 2648/19 que autoriza a exploração de cassino exclusivamente em resort instalado ou que venha a se instalar em qualquer parte do território nacional. Os congressistas estão torcendo o nariz para as propostas que legalizam o Jogo do Bicho, caça-níqueis e bingos.

Jogo no sermão

A Igreja Católica deve entrar forte no discurso contra os jogos de azar. Foi uma das pautas da ministra Damares, na quarta-feira, com bispos da CNBB em Brasília.

Acorda, Brasil!

Enquanto o mundo está em alerto, o Brasil está sem fiscalização noturna em portos e aeroportos contra o risco de entrada de pessoas portando coronavírus. O deputado Jorge Solla (PT-BA) enviou dois requerimentos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que suspendeu a vistoria. A falta de pessoal – e de estrutura – é a desculpa de sempre.

Morte na mata

O Governo está preocupado com o constante suicídio dos índios da etnia Suruuarrás, que vivem isolados em ocas no meio da mata ao Sul do Amazonas. Pelo cadastro da Funai, eram 130 nativos até poucos anos. Há uma onda de mortes entre eles, segundo relato enviado ao Ministério de Direitos Humanos.

MERCADO

Alienação

A Secretaria do Patrimônio da União autorizou o início dos procedimentos para a alienação de 20 imóveis do Governo. São 19 apartamentos funcionais localizados no Distrito Federal e um terreno no município de Duque de Caxias (RJ). A estimativa é arrecadar R$ 20 milhões.

No azul

O e-commerce na Black Friday vendeu o dobro do que em qualquer outro dia de novembro passado na América Latina e Caribe. É o que constatou a Visa Consulting & Analytics, área de consultoria da Visa. O Brasil registrou 21% de aumento no segmento

