Iniciativa permite a doação sem necessidade de descida do veículo. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Iniciativa inovadora na Campanha do Agasalho promovida pela prefeitura de Porto Alegre, a entrega de doações por “drive-thru” tem nesta quarta-feira (3), das 11h às 16h, mais uma edição semanal no Largo Glênio Peres (Centro Histórico). O sistema se repetirá até 1º de julho, no mesmo dia da semana, e permite que roupas, cobertores e outros itens sejam entregues sem que os colaboradores precisem descer de seus veículos.

Com o tema “Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém”, neste ano a iniciativa municipal (há outra campanha, organizada pelo governo do Estado) se adequou ao cenário de pandemia do coronavírus, adotando medidas como a “quarentena” das peças doadas, que ficam por 14 dias em local arejado e ensolarado, antes da triagem, embalagem e encaminhamento.

E, mais do que nunca, a prefeitura reforça o já tradicional pedido para que sejam doadas roupas limpas e em bom estado, que possam ser utilizadas logo pelos futuros donos. A primeira-dama do município, Tainá Vidal, lidera a iniciativa. Ela acentua que, além de todos os cuidados com a pandemia, os desafios aumentam à medida em que o frio vai chegando:

“A solidariedade do porto-alegrense está se confirmando, são muitas doações chegando e temos certeza de que muito mais virá. Também nos alegra bastante o aumento de parceiros como pontos de coleta. Temos certeza que poderemos aquecer um grande número de pessoas necessitadas”.

Desde o início da campanha, que conta com diversos endereços (confira a seguir), já foram arrecadadas mais de 160 mil peças de roupa. Das peças já triadas e liberadas, a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) distribuiu 32,7 mil unidades, beneficiando 11,7 mil pessoas em 35 instituições.

Público-alvo

O plano prevê a destinação dos agasalhos a pelo menos 142 organizações cadastradas na Fasc, além de albergues, Centros Pop, pessoas atendidas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), CDIs (Centros Dia do Idoso) e Crips (Centros de Relações Institucionais e Participativas), além de aldeias indígenas e comunidades quilombolas.

Doações, ações e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo site oficial da prefeitura. A empresa de transporte particular 99 vai disponibilizar vouchers de desconto para corridas até os pontos de coleta com drives-thrus. Confira, a seguir, outros lugares onde é possível entregar agasalhos.

– Paço Municipal (Centro Histórico);

– Central de Triagem: rua Múcio Teixeira, 33 (Menino Deus);

– Estafácil Estacionamentos: rua Dona Laura 320 e rua Comendador Caminha 42 (Moinhos de Vento);

– Instituto de Cardiologia: avenida Princesa Isabel 395 (Santana);

– Mercado Público: Largo Glênio Peres (Centro Histórico);

– Defensoria Pública do Estado: rua Sete de Setembro 666 (Centro Histórico);

– Academia Scorpyon: avenida Adda Mascarenhas de Moraes, 297 – Jardim Itú Sabará;

– Farmácias da rede Panvel: avenida Borges de Medeiros 589 e 595 (Centro Histórico), avenida Wenceslau Escobar 2857 (Tristeza),

avenida Edgar Pires de Castro 1395 (Aberta dos Morros), avenida Cavalhada 2351 (Cavalhada), rua 24 de Outubro 742 (Moinhos de Vento), rua Zeca Neto 38 (Cristo Redentor), rua Valparaíso 698 (Jardim Botânico), rua Coronel Bordini 12 (Auxiliadora), rua Silveiro 1810 (Menino Deus), Shopping Bela Vista – avenida Nilópolis 543 (Petrópolis), Viva Open Mall – avenida Nilo Peçanha 3200 (Chácara das Pedras);

– Rede Asun de Supermercados: avenida Cavalhada 2985 (Cavalhada), avenida Plínio Brasil Milano 1609 (Higienópolis), avenida Francisco Trein 687 (Cristo Redentor), avenida Bento Gonçalves 68 (Azenha), estrada João Antônio da Silveira 1134 (Nova Restinga),

rua Jacinto Osório 126 (Santana), rua da República 500 (Cidade Baixa), avenida Bernardino Silveira Amorim 1134 (Rubem Berta);

– Lojas Quero Quero: avenida Alberto Bins 358 (Centro Histórico), avenida Azenha 941 (Azenha), avenida Assis Brasil 5411 (Sarandi),

avenida Protásio Alves 5525 (Petrópolis), avenida Edgar Píres de Castro 1813 (Hípica).

(Marcello Campos)

