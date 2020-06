Porto Alegre Linha Turismo terá drive-thru móvel musical para arrecadar doações

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ônibus irá percorrer diversos bairros da Capital, sempre às quartas-feiras, das 14h às 17h. Foto: Joel Vargas/PMPA Ônibus irá percorrer diversos bairros da Capital, sempre às quartas-feiras, das 14h às 17h. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A Linha Turismo de Porto Alegre vai ser transformada em um drive-thru móvel musical durante o mês de junho e irá percorrer diversos bairros da Capital, sempre às quartas-feiras, das 14h às 17h. A novidade tem o objetivo de recolher doações para a Campanha do Agasalho e alimentos não perecíveis para a Campanha Adote uma Comunidade da Prefeitura de Porto Alegre. Nesta quarta-feira (3), o primeiro roteiro terá quatro pontos fixos de coleta: Mercado Público; rua dos Andradas, em frente à Igreja das Dores; avenida Erico Verissimo, em frente à Zero Hora e avenida Getúlio Vargas, na Secretaria da Agricultura, 1384.

A atração musical durante as viagens ficará a cargo da Banda Municipal, da cantora Júlia Reis e do comunicador Capu, que estarão tocando e cantando na parte superior do ônibus. As doações serão recolhidas por servidores municipais que já estarão organizando e armazenando as peças na parte debaixo do veículo.

A primeira-dama do município, Tainá Vidal, mentora da ação, quer incentivar e sensibilizar as pessoas a contribuírem com a campanha. “Aproveitamos que a linha turismo está parada em função da pandemia e transformamos o tradicional ônibus em um drive-thru musical de muita solidariedade”, afirma. Tainá reforça que quem quiser doar agasalhos, cobertores e alimentos não perecíveis poderá esperar a passagem da linha turismo e fazer o seu gesto de solidariedade.

O coordenador de música da Secretaria Municipal de Cultura, Henry Ventura, diz que a participação dos músicos é gratuita. “Esta é uma forma de recolher donativos e levar cultura de uma forma diferente em tempos de pandemia”, acrescenta.

O drive-thru móvel musical vai realizar cinco roteiros, um a cada semana, com duração média de duas horas, e percorrer várias regiões da Capital desde o Centro Histórico, passando pelos bairros Azenha, Petrópolis, Floresta, Nonoai, Cristal e Bom Fim. Ao todo, serão 22 bairros visitados. No trajeto, também foram incluídos alguns dos principais pontos turísticos da cidade onde também poderão ser feitas as doações.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre