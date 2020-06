Porto Alegre Sine Municipal tem nova direção

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Diretora de Trabalho, Emprego e Renda e diretora do Sine Municipal, Susana Hoff Santos. Foto: SMDSE/PMPA Diretora de Trabalho, Emprego e Renda e diretora do Sine Municipal, Susana Hoff Santos. (Foto: SMDSE/PMPA) Foto: SMDSE/PMPA

O secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores, apresentou à equipe, na manhã desta terça-feira (2), a nova diretora de Trabalho, Emprego e Renda e diretora do Sine Municipal, Susana Hoff Santos. Ao dar as boas-vindas à nova dirigente, o secretário disse que há muitos planos para o Sine Municipal, entre eles a digitalização dos documentos e o atendimento nos bairros. “Em breve, vamos anunciar esses novos serviços”, informou.

Selecionada pelo Banco de Talentos, Susana é administradora de empresas e tem 35 anos de experiência no setor de recursos humanos, com foco na seleção e capacitação de pessoas. Desenvolveu sua carreira na iniciativa privada e esta é a primeira experiência na gestão pública. “Estamos vindo para somar. Meu desejo é, junto com a equipe, fazer uma gestão voltada para resultados, com o propósito de ajudar a ampliar o acesso ao emprego e ao desenvolvimento profissional”, afirma.

