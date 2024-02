Mundo Campanha por reeleição de Joe Biden arrecada 130 milhões de dólares, valor recorde em período pré-eleitoral

21 de fevereiro de 2024

Valor é maior que o arrecadado por Donald Trump. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, arrecadou em janeiro mais de US$ 42 milhões para sua campanha nas eleições presidenciais. Com isso, seu comitê conta um montante recorde em período pré-eleitoral de US$ 130 milhões, mesmo com os fracos números nas pesquisas de intenção de voto e as preocupações sobre sua idade para seguir à frente da Casa Branca.

Segundo a campanha do atual presidente dos EUA, o saldo arrecadado é maior do que qualquer candidato democrata já acumulou até este ponto na corrida eleitoral. O valor contrasta com os recursos de Donald Trump, cujos fundos estão sendo gastos com suas despesas em processos da Justiça.

“A arrecadação de janeiro – impulsionada por um poderoso programa de arrecadação de fundos de base que continua a crescer mês a mês – é uma demonstração incontestável de força para começar o ano eleitoral”, afirmou a gerente de campanha de Biden, Julie Chavez Rodriguez, em comunicado.

A campanha do atual presidente terminou 2023 com US$ 117 milhões em caixa. O valor é mais que o dobro do ex-presidente Donald Trump, que tinha cerca de US$ 46 milhões ao final do ano passado.

O valor recorde de US$ 130 milhões para campanha de Biden vem em meio a especulações sobre suas condições de saúde e capacidade para seguir em um segundo mandato, após relatório ter descrito o presidente de 81 anos como um “homem idoso bem-intencionado, com uma memória fraca”.

Biden participou de uma sequência de três dias de eventos de arrecadação de fundos para a campanha eleitoral na Califórnia. O atual presidente pediu que os apoiadores se concentrem no que está em jogo na batalha pela reeleição, como a proibição nacional do aborto e deterioração da reputação americana no cenário mundial.

Donald Trump

Trump não divulgou os valores de janeiro para sua campanha, mas, segundo o “Financial Times” (FT), apoiadores do ex-presidente revelaram um saldo de US$ 66 milhões arrecadados no fim de 2023, frente aos US$ 118 milhões adquiridos por Biden no mesmo período.

O ex-presidente enfrenta uma série de processos civis e criminais. Na semana passado, um juiz de Nova York o condenou a pagar uma multa de US$ 355 milhões sobre o caso da fraude relacionado às suas empresas.

Uma pesquisa realizada pela Reuters/Ipsos divulgada em 13 de fevereiro mostra que Trump tem 37% das intenções de voto, contra 34% de Biden. Estão tecnicamente empatados dentro na margem de erro da pesquisa, de 2,9 pontos percentuais.

