Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Ana era uma das principais esperanças de medalha para o Brasil nesta reta final dos Jogos Olímpicos Foto: Luiza Moraes/COB Ana era uma das principais esperanças de medalha para o Brasil nesta reta final dos Jogos Olímpicos. (Foto: Luiza Moraes/COB) Foto: Luiza Moraes/COB

Campeã olímpica em Tóquio (2020), a brasileira Ana Marcela Cunha terminou na quarta colocação a maratona aquática da Olimpíada de Paris, realizada nesta quinta-feira (8) no rio Sena.

Ela concluiu a prova com o tempo de 2h04m15s7 e ficou fora do pódio por 33.1 segundos. O ouro ficou com a holandesa Sharon van Rouwendaal, campeã nos Jogos do Rio (2016), que completou a prova em 2h03m34s2. A australiana Moesha Johnson conquistou a prata, com o tempo de 2h03m39s7, e a italiana Ginevra Tadeucci levou o bronze, com 2h03m42s8.

A outra brasileira na disputa, Viviane Jungblut, terminou na 11ª colocação, com o tempo de 2:06:15.8.

A maratona aquática tem a distância de 10 quilômetros e foi realizada em meio a polêmicas no rio Sena, já que treinos abertos chegaram a ser cancelados por conta dos níveis de poluição estarem fora dos padrões permitidos pelos organizadores dos Jogos Olímpicos.

