Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Se realmente cumprir o contrato até o final, Guardiola ficará ao todo nove temporadas à frente do City. (Foto: Reprodução)

Com o título da Champions League no último sábado – que completou também a conquista da Tríplice Coroa, junto com a Premier League e a FA Cup –, o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou que “o trabalho foi feito”. Mas ele tem contrato com o clube inglês até 2025, e de acordo com informações do jornal The Guardian, o espanhol planeja ficar até o fim do vínculo.

Se realmente cumprir o contrato até o final, Guardiola ficará ao todo nove temporadas à frente do City, sua passagem mais longa em clubes, que agora já acumula 13 títulos. Antes, o espanhol comandou o Bayern de Munique por três temporadas, em trajetória que ficou marcada pelo título do Mundial de Clubes. Pep estreou no comando do Barcelona, onde ficou durante quatro anos e venceu duas Champions, dois Mundiais e foi tricampeão da La Liga.

De acordo com a reportagem, o destino mais provável é que Guardiola assuma o comando de uma seleção, visando a Copa de 2026, que será disputada no Canadá, México e Estados Unidos. Em outras ocasiões, o treinador já expressou a vontade de treinar um time da Itália, para empilhar mais taças em campeonatos diferentes.

Novo contrato

Em outra frente, Pep Guardiola não espera assinar um novo contrato com o Manchester City quando seu atual vínculo terminar, em 2025, segundo fontes disseram à ESPN.

O treinador ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro, mas está inclinado a encerrar sua passagem pelo Etihad Stadium após mais duas temporadas.

Fontes disseram à ESPN que o técnico de 52 anos poderia tentar um posto em uma seleção, já tendo sido ligado anteriormente a Brasil e Estados Unidos.

Guardiola assinou novo contrato com o Manchester City em novembro, após viajar para Abu Dhabi durante a pausa para a Copa do Mundo.

O ex-treinador de Barcelona e Bayern de Munique rejeitou sugestões de que poderia deixar o clube inglês após conquistar a Tríplice Coroa, garantindo aos torcedores do City em maio que ele estará no comando do time para o início da próxima temporada.

Mas fontes disseram à ESPN que Guardiola já ficou no clube por mais tempo do que imaginava (assumiu em 2016) e tem dúvidas se vai querer negociar um novo contrato.

A próxima temporada será a oitava dele no comando do City, tendo passado apenas quatro anos no comando do Barcelona e três anos como técnico do Bayern.

O City, segundo fontes, não perdeu a esperança de que Guardiola pode decidir por ficar mais tempo, mas respeitará sua decisão se o treinador quiser sair.

Pep Guardiola conquistou 12 grandes troféus no comando do City, incluindo cinco títulos da Premier League e agora um da Champions League. As informações são do jornal O Globo e da ESPN.

