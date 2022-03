Futebol Canadá vence Jamaica e garante vaga na Copa do Mundo após 36 anos de ausência

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

Com uma rodada de antecipação, seleção está classificada para o Mundial no Catar. (Foto: Reprodução/Twitter/Concacaf)

O Canadá está de volta à Copa do Mundo após 36 anos. Neste domingo (27), a equipe venceu a Jamaica por 4 a 0, em Toronto, e garantiu a classificação para o torneio no Catar com uma rodada de antecipação no octogonal final das eliminatórias da Concacaf.

Os gols do triunfo canadense foram Larin e Buchanan, aos 13 e 44 minutos do primeiro tempo, respectivamente. Hoillett e Mariappa (contra), aos 37 e 43 minutos da etapa final, completaram o placar.

Com a vitória, o Canadá foi a 28 pontos em 13 jogos. O time não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado, o Panamá, que tem 18 pontos.

Nas eliminatórias da Concacaf, os três primeiros lugares garantem vaga direta na Copa, enquanto o quarto posicionado joga uma repescagem contra o campeão da Oceania.

Esta será a segunda participação do Canadá em uma Copa do Mundo. Na primeira, em 1986, a seleção ficou em último lugar no Grupo C, perdendo as três partidas para União Soviética, França e Hungria.

Agora, uma nova geração canadense dá mais esperanças ao país. Os principais destaques do time são o lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique, e o atacante Jonathan David, do Lille. Davies, porém, desfalcou o Canadá nesta rodada das eliminatórias devido a uma miocardite.

Oficialmente ainda não é possível comemorar, mas Estados Unidos e México encaminharam a classificação para a Copa do Mundo. As duas equipes venceram nesta rodada e não podem mais ser alcançadas pelo Panamá.

Os Estados Unidos golearam o Panamá por 5 a 1, enquanto o México derrotou Honduras por 1 a 0. A classificação só não veio nesta rodada porque a Costa Rica derrotou El Salvador por 2 a 1 e manteve chances matemáticas de alcançar os rivais.

Agora, Estados Unidos e México somam 25 pontos, contra 22 da Costa Rica, que garantiu, pelo menos a repescagem. As três seleções entraram na última rodada, que acontecerá na próxima quarta-feira, disputando as duas vagas diretas.

A Costa Rica recebe os Estados Unidos em confronto direto, mas precisa tirar uma diferença de 10 gols de saldo para ultrapassar os norte-americanos. Outra possibilidade é torcer por uma derrota do México para El Salvador e tirar uma diferença de quatro gols de saldo.

