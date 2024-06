Copa América Canadá vence o Peru e fica próximo das quartas da Copa América

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Johnatan David marcou o único gol da partida em um belo contra-ataque. (Foto: Reprodução)

O Canadá se recuperou da derrota na estreia da Copa América. Na noite dessa terça-feira (25), a equipe canadense venceu o Peru, por 1 a 0, no Estádio Children’s Mercy Park, em Kansas City, nos Estados Unidos.

A Seleção Canadense aproveitou a vantagem numérica para vencer o duelo. Aos 14′ do segundo tempo, Miguel Araujo, do Peru, foi expulso. Pouco depois, aos 29′, Jonathan David aproveitou contra-ataque para balançar as redes.

Com a vitória, o Canadá assumiu provisoriamente a segunda posição do Grupo A, com três pontos. Já o Peru tem apenas um ponto e está na lanterna.

O Canadá volta aos gramados no próximo sábado (29), às 21h (de Brasília), quando enfrenta o Chile no Inter&Co Stadium, pela terceira e última rodada da fase de grupos. Ao mesmo tempo, o Peru encara a Argentina no Hard Rock Stadium.

Jogo

O Peru abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Marcos López driblou o marcador pela ponta esquerda e cruzou para Lapadula, que cabeceou e marcou. Após análise do árbitro de vídeo, o gol foi anulado por posição irregular do atacante peruano.

Aos 13 minutos da segunda etapa, Miguel Araujo cometeu falta dura, com a sola no tornozelo de Liam Milla, e recebeu cartão amarelo. O árbitro foi chamado para rever o lance na cabine do VAR, mudou sua decisão e aplicou cartão vermelho ao atleta do Peru.

O Canadá marcou o primeiro e único gol da partida aos 29 minutos do segundo tempo. Jonathan David recebeu lançamento de Jacob Shaffelburg em contra-ataque rápido e ficou cara a cara com o goleiro Gallese. O atacante bateu cruzado, com a perna direita, e anotou o tento da vitória canadense.

Canadá vence o Peru e fica próximo das quartas da Copa América

2024-06-25