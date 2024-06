Copa América Imprensa internacional repercute o empate do Brasil na Copa América: “Começo com o pé esquerdo”

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Seleção brasileira tropeçou contra a Costa Rica na estreia do grupo D da competição. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O empate sem gols contra a Costa Rica, que marcou a estreia do Brasil na Copa América de 2024, chamou a atenção do mundo inteiro. O jornal Marca, da Espanha, por exemplo, ficou decepcionado com a atuação brasileira, e afirmou que a Seleção começou o torneio com o pé esquerdo.

Veja mais repercussão do empate brasileiro na imprensa internacional:

* Marca (Espanha)

“Brasil se enrola e começa com o pé esquerdo”, escreveu Marca.

* As (Espanha)

“Costa Rica interrompe show de Rodrygo”, escreveu a manchete do As.

* BBC (Inglaterra)

“O Brasil começou sua campanha na Copa América com um decepcionante empate sem gols contra a Costa Rica, em Los Angeles”, disse BBC.

* La Vanguardia (Espanha)

“Brasil engasga contra a Costa Rica na estreia na Copa América”, escreveu La Vanguardia.

* Olé (Argentina)

“Esse cara (Ronaldinho Gaúcho) tinha razão e chamaram ele de louco”, tirou sarro o Olé.

Seleção da rodada

A atuação decepcionante do Brasil na estreia da Copa América fez com que a seleção da primeira rodada do torneio não tivesse nenhum jogador da equipe de Dorival Júnior. Ao mesmo tempo, o goleiro adversário, Patrick Sequeira, foi eleito o melhor da posição na abertura do torneio.

A equipe divulgada pela Conmebol conta com o craque Lionel Messi, que liderou a Argentina na vitória sobre o Canadá, e dois jogadores que atuam no Brasileirão: o colombiano James Rodríguez, do São Paulo, e o uruguaio Matías Viña, do Flamengo. O meia deu duas assistências na vitória contra o Paraguai, enquanto o lateral-esquerdo marcou no triunfo diante do Panamá.

Argentina, Uruguai, México e Colômbia, todas seleções vencedoras na primeira rodada, tiveram dois representantes cada. Estados Unidos, Panamá e Costa Rica tiveram um cada.

Sequeira foi o goleiro da equipe pela atuação sólida contra o Brasil. O atleta da Costa Rica saiu sem ser vazado e fez boa defesa em um chute de Guilherme Arana no segundo tempo do 0 a 0.

