Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Baleia Rossi sustentou como pilares de sua proposta a defesa da democracia, das instituições e, principalmente, a independência do Poder Legislativo. (Foto: Luiz Chaves/MDB-RS)

Em passagem pelo Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (20), o comandante do MDB Nacional e candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Baleia Rossi (SP), afirmou que “não há retomada da economia, não há esperança de uma vida como ela era antes sem que haja a vacinação. A vacina é segura, a vacina é a esperança que a gente tem de o Brasil voltar a ter crescimento e as pessoas terem a esperança de um futuro melhor”.

Em entrevista coletiva em Porto Alegre, Baleia Rossi sustentou como pilares de sua proposta a defesa da democracia, das instituições e, principalmente, a independência do Poder Legislativo. Disse ainda que brigas políticas e ideológicas não podem contaminar o desenvolvimento do Brasil.

Entre outros candidatos, Baleia Rossi deve enfrentar Arthur Lira (PP-AL), o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, e Luiza Erundina (Psol) na disputa pela presidência da Câmara. Sob o lema “Câmara Livre, Democracia Viva”, Baleia Rossi representa uma frente de 12 partidos de diferentes vertentes ideológicas. “A minha candidatura é fruto de uma aliança de partidos à esquerda, à direita e ao centro, mas que tem como alicerce a autonomia da Câmara dos Deputados”, afirmou Baleia.

Para ele, após encaminhada à superação da pandemia em termos sanitários, a pauta mais urgente para o Brasil é a retomada da economia e a geração de emprego e renda. Declarou ainda que somente uma Câmara independente e conectada com a sociedade terá capacidade para ajudar o país neste desafio.

Esclareceu, entretanto, que a sua candidatura não representa oposição ao governo federal. “A nossa candidatura não é de oposição, mas muito bem colocada, para garantir a independência. Vamos agir rigorosamente dentro da Constituição”, garantiu o emedebista.

Um dos pontos altos do discurso de Baleia Rossi na passagem pelo Rio Grande do Sul foi a defesa da democracia. Como presidente do MDB Nacional, ele lembrou que o partido surgiu em contestação à Ditadura Militar na década de 1960. “O MDB nasceu na defesa da democracia e conseguiu trazer, junto com todas as forças políticas da época, uma democracia absolutamente madura”, observou.

Ele acrescentou ainda que toda vez que a democracia foi atacada por grupos radicais, a legenda se posicionou firme. “Sempre deixamos claro que não há outro caminho para o Brasil que não seja a democracia”. E arrematou: “O Parlamento tem que ser a resistência de defesa da democracia em qualquer momento que ela for atacada”.

Autor da PEC 45 (Proposta de Emenda à Constituição), Baleia Rossi enfatizou que, com alguns ajustes, a Reforma Tributária está madura para ser votada pela Câmara dos Deputados. Ele reforçou a responsabilidade do Parlamento com a pauta do crescimento econômico. “É a reforma que vai melhorar o ambiente de negócios, simplificar o sistema tributário que é esdrúxulo e permitir que as pessoas possam empreender no nosso país”, observou.

Entretanto, sobre o tema das reformas, Baleia opinou que não pode haver distinção no debate parlamentar. “Todas as reformas são importantes, não dá para escolher uma. Não temos tempo a perder”, sustentou.

A agenda de Baleia Rossi foi movimentada na capital gaúcha. Logo após desembarcar em Porto Alegre, Baleia foi recepcionado pelo presidente do MDB do Rio Grande do Sul, deputado federal Alceu Moreira, e pelo secretário-geral do partido, deputado estadual Gabriel Souza. Também acompanharam a comitiva os deputados federais Giovani Feltes e Márcio Biolchi, os deputados estaduais Beto Fantinel e Carlos Búrigo

O primeiro compromisso foi um almoço reservado com o prefeito Sebastião Melo, com deputados e apoiadores de sua campanha. Em seguida, Baleia se encontrou com o Ernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa do RS, onde também concedeu entrevista coletiva à imprensa. O último compromisso da agenda foi uma visita oficial ao governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini. As informações são do MDB-RS.

