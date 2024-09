Notícias Candidaturas femininas para as prefeituras correspondem a 15% do total de concorrentes ao cargo no Brasil

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Em 101 cidades, a disputa vai envolver somente mulheres. (Foto: Reprodução)

Em outubro, mais de 155,9 milhões de brasileiros irão às urnas para eleger prefeitos e vereadores em 5.569 municípios do País. Dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontam que, na disputa pelas prefeituras, as candidaturas femininas correspondem a 15% do total de concorrentes ao cargo, o maior percentual desde 2000.

O estudo destaca que 2.311 candidatas foram registradas para disputar o cargo nas prefeituras de 1.947 cidades, número que corresponde a 15% do total de candidatos do pleito deste ano. Embora apresente uma expansão de mulheres na participação política, somente em 35% das cidades há alguma candidata na disputa, enquanto o percentual é de 98% entre os homens.

Segundo a CNM, em 101 cidades só há candidaturas femininas, ou seja, não há homens na disputa. Em 24 dessas cidades, há apenas uma candidata ao cargo, o que significa que a candidatura é única e é de uma mulher.

Estudo

A Confederação Nacional dos Municípios elaborou um estudo com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral. No total, a Justiça Eleitoral registra 15.455 candidaturas a prefeito. A participação feminina nesse total é de 15%, o que equivale a 2.311 candidatas ao Poder Executivo Municipal, distribuídas em 1.947 prefeituras do país. Destas, 18% concorrem à reeleição.

Apenas em 35% das cidades brasileiras há pelo menos uma candidata na disputa. Em 98% dos municípios, há pelo menos um homem concorrendo. O levantamento aponta ainda que a quantidade de candidatas supera a de candidatos homens em 189 cidades.

Série histórica

O número de candidaturas femininas cresceu nas últimas sete disputas eleitorais municipais, entre 2000 e 2024.

Em 2000, houve 1.150 candidatas à prefeitura, o que correspondeu a 8% do total de postulantes ao cargo. O percentual de candidaturas femininas em relação ao total aumentou ao longo das eleições: 10% em 2004; 11% em 2008; 13% em 2012, 2016 e 2020; e 15% neste ano.

Perfil das candidatas

A CNM também analisou o perfil das candidaturas femininas. As candidatas têm, em média, 49 anos. Do total, 79% concluíram o ensino superior, 56% são casadas e 62% se declaram brancas. Elas declararam profissões como empresária, advogada, servidora, professora, entre outras.

Distribuição

Os dados mostram que aproximadamente 37% das candidaturas femininas estão localizadas no Nordeste. Em seguida, vêm as regiões Sudeste (28%), Sul (17%), Norte (10%) e Centro-Oeste (8%).

Mais da metade das candidatas (52%) são de cinco partidos: MDB (13%), PT (11%), PSD (10%), PL (9%) e União Brasil (9%).

2024-09-01