Canoas lança selo para divulgar oportunidades do município e atrair investimentos

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

A marca “Canoas - Cidade das Oportunidades” foi criada com elementos relacionados à cidade, como o seu símbolo, o avião. Foto: Guilherme Pereira/PMC Foto: Guilherme Pereira/PMC

Visando acelerar o desenvolvimento e o empreendedorismo no município, a Prefeitura de Canoas lançou nesta terça-feira (21) o selo “Canoas – Cidade das Oportunidades”. Com mais de 46 mil empresas ativas e a segunda maior arrecadação de ICMS do Rio Grande do Sul, a cidade representa o terceiro maior PIB per capita do estado. Através da nova marca, o propósito é demonstrar o potencial da região enquanto polo industrial e atrair novos investimentos.

Segundo o prefeito em exercício, Nedy Vargas, a iniciativa busca unir esforços da sociedade civil, da classe empresarial e do Poder Público na divulgação das oportunidades municipais. “Canoas fica localizada em um ponto estratégico, perto da capital e do aeroporto, com quatro rodovias federais que passam por aqui, quatro universidades e o segundo maior sistema de saúde do estado. Estamos crescendo diariamente a passos largos e queremos comunicar a todos que o nosso município oferece condições, terrenos e as ferramentas necessárias para quem quer empreender”, ressaltou.

Destacada durante o evento, uma das oportunidades para as empresas que desejam se instalar na cidade é o Fumdecan (Fundo Municipal de Desenvolvimento de Canoas). “Nós temos áreas próprias que, via Fumdecan, nós doamos para os empreendedores após a construção e aprovação de um plano de desenvolvimento que gere emprego e renda para os canoenses”, explicou a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Joceane Gasparetto.

O selo foi criado pela Secretaria Especial de Comunicação Social, trazendo elementos relacionados a Canoas, como o seu símbolo, o avião, além de casas históricas, prédios modernos, árvores e animais. A tonalidade verde oliva representa a esperança e a qualidade de vida. A nova logomarca será aplicada tanto em materiais institucionais quanto comerciais, em parceria com empreendimentos da região.

