Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

"Lojas, farmácias, postos de gasolina, instituições não vão funcionar amanhã [terça-feira]", disse o prefeito.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou nesta segunda-feira (21) um novo toque de recolher na capital ucraniana.

Em um comunicado no Telegram, Klitschko disse que a medida começaria na segunda-feira (21) às 20h (pelo horário local) e duraria até as 7h de quarta-feira (23). O horário de Kiev está cinco horas à frente do de Brasília.

“Lojas, farmácias, postos de gasolina, instituições não vão funcionar amanhã [terça-feira]”, disse. “Por isso, peço a todos que fiquem em casa ou em abrigos ao som de um alarme. Somente aqueles com permissão especial poderão circular pela cidade.”

Alguns antecedentes: pelo menos oito pessoas foram mortas em um ataque russo a um shopping center no distrito de Podilskyi, em Kiev, de acordo com informações do procurador-geral ucraniano. Esse número foi baseado no que ele chamou de informações preliminares, sugerindo que o número pode aumentar.

