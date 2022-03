Futebol Inter é multado em 150 mil reais após confusão em Grenal do dia 26 de fevereiro

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

Além do paraguaio Villasanti, jogadores foram atingidos por estilhaços de vidro. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Além do paraguaio Villasanti, jogadores foram atingidos por estilhaços de vidro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) decidiu, nesta segunda-feira (21), multar o Inter em R$ 100 mil pelo ataque ao ônibus do Grêmio no dia 26 de fevereiro, nas intermediações do estádio Beira-Rio, onde ocorreria o clássico gaúcho pela 9ª rodada do campeonato estadual.

Na ocasião, o meio-campista paraguaio Villasanti foi atingido no rosto por uma pedra. Além dele, jogadores foram atingidos por estilhaços de vidro. A partida foi adiada após o ocorrido.

O TJD-RS julgou, no total, três fatos relacionado ao clássico. No primeiro, referente ao ataque ao ônibus, a multa foi de R$ 100 mil. No segundo, relativo ao arremesso de cadeiras entre as torcidas, a punição foi de R$ 50 mil. Também denunciado nesse caso, o Grêmio foi absolvido.

Os auditores do TJD-RS também julgaram uma denúncia contra o Grêmio por supostos gestos racistas de um torcedor, e decidiram pela absolvição do clube.

O Inter recorrerá da decisão. “Consideramos que a decisão tomada é não apenas tecnicamente falha como expõe uma parcialidade indesejável ao Tribunal Desportivo Gaúcho, uma vez que por fatos iguais absolveu um clube e condenou outro”, afirma.

