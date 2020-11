Porto Alegre “Carcaça” é o vencedor do Prêmio Braskem Em Cena

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

O encerramento e a premiação foram projetados nas 20 janelas de residências onde foram apresentados os trabalhos do projeto Em Quadros. (Foto: Juliana Alabarse/Especial SMC/PMPA)

O espetáculo “Carcaça”, de João Gabriel OM e João Pedro Madureira, foi o grande vencedor da 15ª edição do Prêmio Braskem Em Cena. Os vencedores da premiação foram revelados na noite do último sábado (31), que também marcou o encerramento da 27ª edição do Porto Alegre Em Cena. O segundo colocado foi o espetáculo Terra Adorada, de Jezebel De Carli e Ana Luiza da Silva. Projeto Liliith ficou com o Júri Popular. O prêmio contou com dez espetáculos locais concorrentes.

Vencedores

– Melhor Espetáculo – Grande vencedor (Júri oficial) – R$ 10.000,00 – Carcaça

– Melhor Espetáculo – Segundo colocado (Júri oficial) – R$ 7.000,00 – Terra Adorada

– Melhor Concepção/Criação – R$ 3.000,00 – Hipergaivota

– Melhor Performer – R$ 3.000,00 – João Gabriel OM – (Carcaça)

– Melhor Performer – R$ 3.000,00 – Joana Amaral (Projeto Lilith: Pixações em Corpos Histéricos)

– Prêmio Destaque/Elementos Cênicos – R$ 3.000,00 – Projeto Lilith: Pixações em Corpos Histéricos

– Trilha sonora – R$ 3.000,00 – Caio Amon – 206820

O 27º Porto Alegre em Cena é apresentado pelo Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura. Conta com patrocínio de Itaú, PMI Foods, Braskem e Panvel Farmácias. O projeto é financiado pelo Pró-cultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A cerimônia foi transmitida no site do Porto Alegre Em Cena, na plataforma Zoom e no canal de TV do festival no YouTube. O evento foi apresentado por Miriã Possani, que também atuou na edição 2019.

O encerramento e a premiação foram projetados nas 20 janelas de residências onde foram apresentados os trabalhos do projeto Em Quadros.

Os dez espetáculos digitais que estavam na programação do 27º Porto Alegre em Cena e concorreram ao 15º Prêmio Braskem em Cena foram selecionados por curadoria composta por Aline Vila Real, Fernando Zugno, Ana Paula Reis, Raquel Kubeo, Silvia Duarte, Negra Jaque e Jane Schoninger.

