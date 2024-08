Expointer Cardápios variados para todos os gostos na 47ª Expointer

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Parque de Exposições Assis Brasil conta com alternativas para todos os bolsos. Foto: Luis André/Secom O Parque de Exposições Assis Brasil conta com alternativas para todos os bolsos. (Foto: Luis André/Secom) Foto: Luis André/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para quem chega na 47ª Expointer, a variedade de opções de alimentação é bem grande, com diversos cardápios e valores. De culinária gourmet ao tradicional churrasco, o Parque de Exposições Assis Brasil conta com alternativas para todos os gostos. Já próximo da entrada do Portão 7, você encontra duas alternativas.

“A gente está oferecendo entreveros, xis, cachorro quente, pastel, à la minuta. Além de suco natural, refrigerante, chopp”, diz Elisângela Carvalho, garçonete. Os preços vão de 20 a 39 reais.

Oriundo de Sapiranga (RS), o aposentado Marcelo Schmidt, 57, é assador. “Pão com linguiça (R$ 30), chopp (R$ 20) e suco (R$ 10). Temos bastante expectativa de venda”, fala Marcelo.

Adentrando ao parque, na mesma via, está instalada uma banca com cardápio focado em morangos. Cristiano da Silva, 33, cozinheiro, de Montenegro (RS), explica o cardápio: “Estamos oferecendo morango no palito, coberto com chocolate, fondue de frutas (morango, abacaxi, banana) com chocolate ou chantilly. Temos batata chips, água, refrigerante, cerveja. Nossos preços estão entre 20 e 30 reais”.

Vindo do município de Imigrante (RS), Jorge Souza, está prestando serviço para um restaurante, fazendo costelinhas e sobrepaletas defumadas ao molho barbecue. Ele usa um modelo americano de fazer churrasco, chamado “pit smoker”, com grelha parrilla e grelha rotativa, agregado com um sistema de defumação.

Desireé Möller, criadora de búfalo e proprietária da Casa do Búfalo, fala sobre a criação do espaço: “Eu tenho restaurante há 11 anos e há seis, eu comecei a criar búfalos. E faz três anos, fui convidada para assumir a presidência da Ascribu, que é Associação Gaúcha de Criadores de Búfalos. O restaurante que tínhamos aqui na sede, no parque, era com um cardápio normal. Daí, juntei essa vontade de mostrar para o público a carne que nós temos e os derivados, que são os queijos”.

De Sapucaia do Sul (RS), a nutricionista Camila Moraes, instalou três bancas na Expointer. A principal delas fica perto das pistas de julgamento.

“A gente tem pastéis com cinco sabores, com massa caseira, no tamanho ideal para uma refeição completa. Ainda temos entrevero na chapa, aipim frito com linguiça campeira e picadão à gaúcha, com linguiça, carne, batata, polenta e mais alguns frios”, diz Camila. Os preços variam de cinco a 30 reais, os lanches únicos, e porções de 40 a 150 reais, para duas a quatro pessoas.

O Pavilhão da Agricultura Familiar traz alternativas mais populares e acessíveis. Uma destas alternativas é um carreteiro com produtos orgânicos. “Nosso prato típico é o arroz carreteiro da reforma agrária, com arroz orgânico, produtos das nossas cooperativas. Carne de gado fresca, arroz, molho, tomate, cebola, orégano e sal. Nosso preço é bem popular. 25 reais”, afirma Marildo Mulinari, 59, agricultor, que faz parte do coletivo do estande do Movimento dos Sem Terra (MST).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/cardapios-variados-para-todos-os-gostos-na-47a-expointer/

Cardápios variados para todos os gostos na 47ª Expointer

2024-08-29