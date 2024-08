Expointer Agricultura Familiar celebra 25 anos de presença na Expointer

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Produtores jovens e novos expositores também se destacam no espaço, que é um dos mais visitados pelo público. Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom Produtores jovens e novos expositores também se destacam no espaço, que é um dos mais visitados pelo público. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom) Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Queridinho do público presente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o Pavilhão da Agricultura Familiar alcançou um número recorde de expositores com a marca de 413 produtores na 47ª Expointer. Em 2024, a Agricultura Familiar celebra 25 anos de atuação na feira. A praça de alimentação do Pavilhão ficou repleta de agricultores familiares, que acompanharam a entrega das homenagens, na quarta-feira (28), para entidades e personalidades que ajudaram a consolidar o espaço. O vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto, foi um dos agraciados.

O diferencial desta edição está na forte presença de mulheres à frente dos negócios, que representam 217 empreendimentos – mais da metade das agroindústrias que estão participando. Produtores jovens e novos expositores também se destacam no espaço, que é um dos mais visitados pelo público.

Cenário distinto estava posto em 1999, quando cerca de 30 pessoas se instalaram pela primeira vez embaixo de uma lona para poder comercializar seus produtos. Foi no governo de Olívio Dutra, um dos agraciados com a singela condecoração, que a agricultura familiar arrancou na Expointer.

Além da presença do ex-governador, a celebração da agricultura familiar gaúcha contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, do ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e do secretário de Turismo, Ronaldo Santini.

O espaço da agricultura familiar na Expointer é reconhecido pela grande variedade de embutidos, defumados, queijos e laticínios diversos, pães, cucas, doces, geleias, mel, pescados, derivados da cana-de-açúcar, farinhas, vinhos, espumantes, cachaças, sucos, temperos, frutas desidratadas, ovos, licores, erva-mate, grãos e cervejas artesanais. Além disso, no artesanato, há produtos elaborados com matérias-primas encontradas nas propriedades rurais, como lã, fibras vegetais, couro, madeira, porongos e artigos de cutelaria ligados à tradição gaúcha.

A diversidade de produtores no Pavilhão da Agricultura Familiar tornam o espaço ainda mais atrativo para os visitantes, que poderão acessar o local, das 8h às 20h, até o próximo domingo (1º).

Confira a lista dos 25 homenageados

* Agroindústria Companheiros da Natureza;

* Agroindústria Ervateira Rainha do Sul;

* Agroindústria Negrello;

* Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul – Ceasa-RS;

* Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite;

* Elio Vicente de Lazari;

* Emater/RS-Ascar;

* Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul – Fetag-RS;

* Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul – Fetraf-RS;

* Franciele Menoncin Bellé;

* Heitor Schuch;

* José Hermeto Hoffmann;

* Luiz Carlos Scapinelli;

* Mirce Helena Santin;

* Olivar Lorenzeti;

* Olivio Dutra;

* Osvaldo Brunetto;

* Paulo Sergio Pinto;

* Renato Cougo dos Santos;

* Ronaldo Santini;

* Rosane de Oliveira;

* Sandro Fávero;

* Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar);

* Vanderlei Vasc.

