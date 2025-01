Cláudio Humberto Cargos na Câmara geram disputas entre partidos

Por Cláudio Humberto | 31 de janeiro de 2025

Crises pontuais ainda geram desgastes na pavimentação da vitória de Hugo Motta (Rep-PB) como presidente da Câmara. Os partidos ainda pressionam por cargos melhores, sacam até a proporcionalidade da bancada no rateio, critério dispensado por Motta. Há tensão entre o União Brasil e o Progressistas, ambos de olho na 2ª Vice-Presidência, prometida ao PP. Além das posições na Mesa Diretora, as disputas pelos comandos das melhores comissões também estão pegando fogo.

Acerto feito

Na disputa entre PP e União Brasil, o pepistas já soltaram até o nome do próximo segundo-vice-presidente, o novato Lula da Fonte (PP-PE).

Mais votos

Há movimentos no União Brasil, com 59 deputados (o PP tem 50), para que a segunda vice-presidência vá para Elmar Nascimento (União-BA).

Trump, emendas e bala

No PL, com a vice-presidência garantida, a pressão é pelas comissões. O partido quer Relações Exteriores, Saúde e Segurança.

Faca no pescoço

O PSD, que deve crescer na reforma ministerial, vai aumentar o tamanho da faca no pescoço de Lula, vai levar a Comissão Mista de Orçamento.

Haddad é campeão na mordomia de jatinho da FAB

O ano mal começou, mas autoridades da Praça dos Três Poderes já conseguiram realizar 46 viagens nos jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB). O luxo é reservado apenas aos ministros do governo Lula, chefes das Forças Armadas e presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Câmara e Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alvo de críticas até mesmo dos aliados do governo, é a autoridade que mais usou os jatinhos da FAB, nos primeiros 20 dias do ano.

Cia. Aérea Fazenda

Haddad já realizou sete viagens nos jatinhos do Grupo de Transporte Especial da FAB, 15% de todos os voos do GTE no ano, até agora.

Mês atípico

Margareth Menezes (Cultura) aproveitou janeiro: fez seis viagens nos jatinhos da FAB, assim como Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

Tiro rápido

Das 44 autoridades capazes de requisitar os jatinhos da FAB, 13 aproveitaram o principal luxo da Esplanada em janeiro, mês de recessos.

Caçada e cassada

A deputada Carla Zambelli (PL-SP), assim como qualquer oposicionista, tem chances próximas a zero de reverter no TSE a decisão do Tribunal Regional Eleitoral paulista de cassar seu mandato. A caçada continua.

Cassação tripla

O mandato de Carla Zambelli (PL-SP) tem valor significativo em um certo tipo de “negociação” política: sua cassação reduz a bancada do PL em mais dois ou três deputados que foram puxados por sua grande votação.

RSVP

Hoje (31) tem rega-bofe na Residência Oficial do presidente da Câmara. De saída do posto, Arthur Lira (PP-AL) resolveu dar uma festa de despedida. O convite é claro: só parlamentar, nada de assessores. É uma casa de bom tamanho, mas lota já com uma centena de pessoas.

Soldado ferido

Lula fez afagos a Fernando Haddad (Fazenda), metralhado por Gilberto Kassab, dono do PSD, que o chamou de “fraco”. Tenta emplacar que a isenção do Imposto de Renda para R$5 mil está em ajustes finais.

Derrota de Lula

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), endossou crítica de Kassab a Lula, que afirmou que hoje o petista perderia as eleições, “E, em 2026, perde por uma margem maior ainda”, previu o prefeito.

Esconde-esconde

Rosângela Moro (União-SP) quer dar um jeito de acabar com a manobra do governo que esconde dados de Janja. Projeto da deputada obriga transparência nas informações de cônjuges da Presidência.

Timing alinhado

O Senado decidiu divulgar ontem (30) a aprovação (em novembro) de um projeto de lei “que cria o Dia da Nordestina e Dia do Nordestino”, que agora será analisado na Câmara dos Deputados.

História negativa

Segundo números do próprio Ministério do Trabalho, os 535 mil empregos a menos apenas em dezembro representa o pior resultado para o mês desde 2015, quando 596 mil empregos foram perdidos.

Pergunta no divã

Quem vai sentir mais na guerra tarifária Lula x Trump?

PODER SEM PUDOR

Microfone indiscreto

Francelino Pereira governava Minas Gerais e, ao inaugurar energia no interior, convidou dois deputados da região, Israel Pinheiro Filho e Humberto Souto, que mais tarde virou ministro do TCU. Em Tocandira, Israel se empolgou, lembrando no discurso que era filho e neto de governadores e foi muito aplaudido. Ao chegar sua vez, Souto disse que não era filho nem neto de governadores, mas, “filho da região”, sentindo-se em casa “no meio desse povo sofrido”. Foi ainda mais aplaudido. Enciumado, Israel comentou com Francelino: “Ele é filho da p(*)!, né, governador?” O microfone estava ligado, Souto quase teve um enfarte e a multidão explodiu em gargalhadas.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

