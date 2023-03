Dicas de O Sul Carnaval de Guaíba: desfiles das escolas de samba serão realizados no sábado

Por Marcelo Warth | 20 de março de 2023

Cerca de 30 mil pessoas devem acompanhar os desfiles no Centro da cidade Foto: Reprodução de vídeo Cerca de 30 mil pessoas devem acompanhar os desfiles no Centro da cidade. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Após três anos sem carnaval em Guaíba por causa da pandemia de coronavírus, a festa popular volta a ser realizada em 2023 na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os desfiles dos blocos e escolas de samba ocorrerão na noite de sábado (25), na avenida Nestor de Moura Jardim, no Centro do município berço da Revolução Farroupilha. Cerca de 30 mil pessoas devem acompanhar as apresentações nas arquibancadas, que têm acesso gratuito.

Camarotes

Entre os destaques da festa, estão os camarotes, incluindo o badalado “N1 by Lucca Rossi”, que terá presenças vips de misses, misters, modelos, formadores de opinião, empresários e gestores públicos, além de uma atração do carnaval carioca. Os ingressos para o espaço do colunista social podem ser adquiridos pela internet.

