De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), deve ocorrer ao longo da estação um período chuvoso abaixo da média no Sudeste, que viu grandes volumes recentemente, embora até pelo menos o começo de abril maiores acumulados sejam esperados. São esperadas chuvas acima da média em grande parte da Região Nordeste, principalmente entre os meses de abril e maio.

No Sul, é esperado um retorno das chuvas mais frequentes sobre o Rio Grande do Sul, devido ao enfraquecimento do La Niña, embora o prognóstico também indique chuvas abaixo da média em grande parte do Paraná e de Santa Catarina.

Há previsão de temperaturas acima da média em todo o Centro-Oeste, principalmente a partir de maio, quando começa o período seco na região, e um trimestre com chuvas acima da média na Região Norte, principalmente em áreas do nordeste do Pará e noroeste do Amazonas.