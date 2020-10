Dicas de O Sul Carreata Rosa acontece neste sábado em Porto Alegre

30 de outubro de 2020

Evento acontece pela primeira vez em forma de carreata. Foto: Divulgação Evento acontecerá pela primeira vez em forma de carreata. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Neste sábado (31), Porto Alegre será palco da Primeira Carreata Rosa. Atividade reforça a importância da luta para vencer o câncer de mama. O evento gratuito será realizado pelo Imama RS (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul). A concentração começa às 15h no Parque Moinhos de Vento e a saída da carreata está marcada às 16h. A previsão de chegada na Usina do Gasômetro é às 18h. As atividades contam com apoio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre) e Brigada Militar.

A organização da carreata alerta para a necessidade de manter o distanciamento e a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Os participantes do Outubro Rosa são convidados a compartilhar a campanha, nas suas redes sociais #eucaminhopelavida. E, para auxiliar na sustentabilidade de serviços e ações desenvolvidas às mulheres e famílias do RS no combate ao câncer de mama, o Imama convida a todos para usar a camiseta da campanha de 2020 durante a Carreata Rosa.

É possível inscrever-se no site www.imama.org.br e adquirir a camiseta por R$ 25. Além do site, também é possível o contato por meio do Whatsapp (51) 99565 1174. Toda a renda arrecadada com as vendas das camisetas e demais itens disponíveis é revertida ao instituto.

