Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Profissionais selecionados atuarão supervisionados e sob comando de bombeiros militares. Foto: Divulgação CBMRS Profissionais selecionados atuarão supervisionados e sob comando de bombeiros militares. (Foto: Divulgação CBMRS) Foto: Divulgação CBMRS

O CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) vai selecionar até 600 guarda-vidas civis temporários para o verão. O prazo para a inscrição no processo seletivo se encerra sábado (31). Os selecionados atuarão de novembro de 2020 a abril de 2021, podendo este período ser reduzido, conforme as necessidades do CBMRS.

A atividade a ser realizada pelos selecionados é a de salvamento aquático, sempre supervisionados e sob comando de bombeiros militares, aos quais estarão administrativa e operacionalmente subordinados.

Conforme a Lei 15.187, no período de treinamento, o salário será de R$ 2 mil. No período de contratação, R$ 2 mil mais acréscimo de 100% a título de risco de vida.

Para se candidatar à capacitação, é preciso ter no mínimo 18 anos e, no máximo, 55 anos de idade no momento da inscrição, e nível de escolaridade com o Ensino Fundamental completo.

Para a recertificação, além dos mesmos limites de idade e escolaridade, é necessário que o candidato já tenha participado de Operação Verão do CBMRS como guarda-vida civil temporário. Do total de vagas, 200 serão para capacitação e 400, para recertificação.

