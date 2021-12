Polícia Carro é apreendido com 14 mil maços de cigarros contrabandeados em Palmeira das Missões

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

No interior de um Fiesta foram encontrados milhares de maços de cigarro paraguaio. Foto: PRF/Divulgação No interior de um Fiesta foram encontrados milhares de maços de cigarro paraguaio. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um Fiesta que estava carregado com aproximadamente 14 mil maços de cigarros contrabandeados na tarde desta quinta-feira (2), numa estrada de chão em Palmeira das Missões, no Noroeste do Estado. A ação contou com o apoio da Brigada Militar.

Os agentes identificaram um veículo suspeito de contrabando transitando pela BR-468. Durante a abordagem, o motorista do carro fugiu em alta velocidade quando avistou a viatura policial.

Os policiais conseguiram interceptar o veículo numa estrada de chão, mas nesse momento o motorista entrou com carro em uma plantação de milho e fugiu a pé.

No interior do Fiesta foram encontrados milhares de maços de cigarro paraguaio. Estão sendo realizadas buscas ao fugitivo, com apoio da Brigada Militar.

O veículo e a carga foram encaminhados à área judiciária.

