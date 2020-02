Rio Grande do Sul Carro é flagrado trafegando a 221 quilômetros por hora em rodovia no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

O veículo foi abordado pelos policiais rodoviários na ERS-407 Foto: Divulgação O veículo foi abordado pelos policiais rodoviários na ERS-407. (Foto: CRBM/Divulgação) Foto: Divulgação

Durante fiscalização para coibir o excesso de velocidade na ERS-407, policiais rodoviários estaduais flagraram, na segunda-feira (10), em Maquiné, no Litoral Norte gaúcho, um Porsche trafegando a 221 quilômetros por hora.

A velocidade máxima permitida no trecho da rodovia é de 80 quilômetros por hora. O condutor do carro, com placas de Xangri-lá, desobedeceu à ordem de parada dos agentes e foi abordado após dez quilômetros. O teste do bafômetro foi realizado e deu negativo.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o homem foi notificado no Art. 218 III, por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, receberá uma multa pela infração gravíssima, além da suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. O condutor ainda foi autuado no Art. 195 por desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito.

