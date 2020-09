Porto Alegre Carteira de identidade tem atendimento ampliado em Porto Alegre

O volume de atendimentos também foi ampliado, com a readequação dos turnos de trabalho Foto: Ascom IGP

O Departamento de Identificação do IGP (Instituto Geral da Perícias), em Porto Alegre, ampliou o tipo de atendimento considerado urgente para o encaminhamento das carteiras de identidade. Agora, quem precisa do documento para atendimento em agências bancárias (por exemplo, para financiamento da casa própria), inscrição em concursos e vagas de emprego também terá prioridade.

O volume de atendimentos também foi ampliado, com a readequação dos turnos de trabalho. Com isso, o número de encaminhamentos passou de 210 para 240 pessoas por dia – aumento de 14%. Para garantir prioridade aos casos urgentes, é preciso fazer o agendamento pelo telefone (51 3223-6122) e Whatsapp (51 9841-78646) o atendimento por ordem de chegada foi suspenso no início da pandemia.

Em agosto, foram recebidos 12.684 mil contatos e realizados 4.080 agendamentos. A marcação é sempre feita de um dia para o outro, para evitar as faltas. “Ainda assim, em até 15% dos casos, as pessoas agendam e não comparecem. Prejudicando quem realmente precisa do atendimento”, afirma Katia Reolon Bittencourt, Diretora do Departamento de Identificação.

A diretora também orienta quem tem agendamento a chegar ao Posto 10 minutos antes do horário marcado. “Muitos chegam com duas ou três horas de antecedência, na expectativa de antecipar o atendimento. Isso provoca aglomerações”, explica.

Solicitação on-line

O serviço de Solicitação on-line da carteira de identidade – lançado para evitar que o cidadão se desloque duas vezes ao Posto de Identificação – agora permite a solicitação de isenção da taxa, de R$ 71, para quem teve o documento roubado.

Para isso, o cidadão necessita da ocorrência de roubo e deve preencher o formulário de encaminhamento da 2º via on-line colocando o número da ocorrência, o ano e o órgão de registro. A retirada, presencial e com biometria, pode ser feita em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Osório, Gramado ou Venâncio Aires.

Os requisitos são: que a 2ª via anterior tenha sido emitida nos últimos cinco anos, ter mais de 18 anos e não ter havido mudança nos dados cadastrais, como divórcio, separação ou casamento. Lançada em 25 de junho, já foram entregues mais de 1,7 mil documentos nesta modalidade.

Desde o início da pandemia, com o fechamento das Centrais do Tudo Fácil, o encaminhamento das carteiras de identidade em Porto Alegre está concentrado no DI (Avenida Azenha, 255).

O atendimento está adaptado ao decreto do Modelo de Distanciamento Controlado, que prevê tetos diferentes de ocupação de acordo com a cor da bandeira. O uso de máscaras é obrigatório, e a higienização das estações de trabalho é feita após cada atendimento.

