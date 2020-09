Política Presidente do Tribunal Superior do Trabalho é hospitalizada com sintomas de Covid-19

16 de setembro de 2020

A ministra Maria Cristina Peduzzi esteve presente, na última quinta-feira, na posse do presidente do STF, Luiz Fux Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil A ministra Maria Cristina Peduzzi esteve presente, na última quinta-feira, na posse do presidente do STF, Luiz Fux. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministra Maria Cristina Peduzzi, foi hospitalizada, na noite de terça-feira (15), com sintomas de Covid-19, informou a Corte, nesta quarta-feira (16), por meio de nota.

Segundo o TST, a magistrada ficará em observação até o resultado do exame para detecção do novo coronavírus. Embora venha desempenhando suas atividades de modo remoto desde março, a ministra esteve presente, na última quinta-feira (10), na posse do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux.

Na segunda-feira (14), o STF confirmou que Fux foi contaminado pela Covid-19. De acordo com o tribunal, o ministro suspeita ter contraído a doença em um almoço de confraternização com a família no sábado (12).

Dois ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que estiveram na posse de Fux – Luís Felipe Salomão e Antônio Saldanha – também informaram na terça-feira que contraíram a doença.

O presidente do STJ, Humberto Martins, que também esteve na posse de Fux, testou negativo para a Covid-19.

Durante a posse de Fux, 48 pessoas estiveram presentes no plenário do Supremo, entre autoridades, familiares do ministro e convidados. Diversos servidores trabalharam presencialmente na organização da solenidade, em áreas como tecnologia da informação, cerimonial e comunicação.

