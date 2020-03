Brasil Carteira Digital de Trânsito passa a permitir indicação de condutor

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Opção estará disponível apenas após atualização de aplicativo. Foto: Reprodução Opção estará disponível apenas após atualização de aplicativo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério da Infraestrutura lançou nesta segunda-feira (2) a possibilidade de indicação do principal condutor do veículo na CDT (Carteira Digital de Trânsito). A funcionalidade é uma novidade na CDT, aplicativo que foi desenvolvido pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) e está disponível gratuitamente nas lojas do Google Play e App Store desde 2017.

Para o diretor do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), Frederico Carneiro, o objeto é intensificar a adesão à Carteira Digital de Trânsito, fazendo com que cada vez mais os brasileiros tenham acesso aos serviços digitais do governo federal. “A ideia é facilitar a vida do cidadão, proporcionando mais agilidade, segurança e comodidade”, disse.

Para indicar a pessoa responsável pela condução do veículo, basta que o proprietário acesse a parte de “meus veículos”, clique no ícone com as informações do carro e selecione a opção “principal condutor”. É necessário que o principal condutor também tenha o aplicativo baixado no telefone para que, quando for indicado por outra pessoa, ele concorde com esse procedimento.

Quando a indicação ocorrer, o órgão responsável receberá automaticamente a notificação e o principal condutor registrado assume a responsabilidade – que hoje cabe ao proprietário – pelas infrações de trânsito cometidas com o veículo.

Quem já tem a Carteira Digital de Trânsito precisa esperar que as lojas dos aplicativos façam a atualização do dispositivo para que a função esteja disponível.

Os proprietários de veículos que ainda não possuem a Carteira Digital de Trânsito continuam com a opção de fazer a indicação do principal condutor pelo Portal de Serviços do Denatran ou diretamente nos balcões de atendimento dos Detrans. O dono do veículo fornece o CPF e o número da CNH do motorista principal, que recebe um e-mail para concordar com o procedimento.

Carteira Digital de Trânsito

Além desta nova aplicabilidade, a Carteira Digital de Trânsito funciona como uma interface do cidadão com os serviços de trânsito mais utilizados. Pelo aplicativo, é possível consultar o histórico de emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), compartilhar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), exportar os documentos e consultar infrações.

A CNH e o CRLV digitais têm o mesmo valor legal dos documentos impressos. O condutor também receberá notificações, caso desejar, como avisos de vencimento de CNH e o aviso de recall, com as devidas instruções.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil

Deixe seu comentário