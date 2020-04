Cultura Casa da Música Poa apresenta Serenata na Janela a partir desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Iniciativa promove a música clássica e os artistas locais. Foto: Ricardo Chacon/Divulgação Iniciativa promove a música clássica e os artistas locais. Foto: Ricardo Chacon/Divulgação Foto: Ricardo Chacon/Divulgação

A Casa da Música Poa, que em quase todos os finais de semana do ano costuma apresentar e promover recitais de música clássica em seu espaço cultural, já consagrado há 11 anos em Porto Alegre, desta vez busca inovar diante das consequências trazidas pela pandemia do novo coronavírus. A necessidade do isolamento social acabou impossibilitando, por hora, a realização de recitais que já estavam programados na agenda de eventos da Casa da Música Poa. Por esse motivo, artistas que iriam se apresentar nas séries La Guitarra, Pianíssimo e Nobres Recitais acabaram tendo suas apresentações adiadas.

A fim de contornar a situação e com o propósito de, mesmo nestes tempos de crise sanitária mundial, seguir promovendo a música clássica e os artistas locais, a Casa da Música lança, agora, o projeto Serenata na Janela. A iniciativa procura trazer para ouvintes e admiradores da música erudita, de forma virtual, uma série de obras, em interpretação solo, com cantores e instrumentistas.

As serenatas serão transmitidas pela internet nas segundas, quartas e sextas-feiras, por meio de links do Youtube que serão disponibilizados previamente. Haverá apresentações de músicos locais convidados e de professores da Casa da Música Poa.

Dentre serenatas já programadas para ocorrer, vale destacar a interpretação de canções a capella pela mezzo-soprano Angela Diel, e também performances da soprano Andiara Mumbach, do oboísta Érico Marques, do violinista Ricardo Chacon, do violinista Ariel Polycarpo e da flautista Angélica Molina. As serenatas também receberão ampla divulgação nas redes sociais da Casa da Música Poa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Cultura