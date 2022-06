Leandro Mazzini Casa própria em alta

Por Leandro Mazzini | 24 de junho de 2022

(Izânio Façanha)

O seguro habitacional – um raio x do mercado de imóveis, por se tratar de taxa obrigatória para financiamento da casa própria – arrecadou R$ 1,8 bilhão de janeiro a abril deste ano, um avanço de 13,3% sobre o mesmo período do ano passado (percentual superior ao de 2021 inteiro, que ficou em 12,8%). Já o volume de indenizações acionadas ficou em R$ 473 milhões, segundo dados da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). Não ficam atrás os consórcios. Uma das maiores do País, a Multimarcas registrou crescimento de 38,6% nas contemplações de imóveis no 1º quadrimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2021.

Raio x da floresta

O INPE já registrou este ano para o primeiro semestre o maior desmatamento na Amazônia em sete anos. O bioma teve 900 km² desmatados só no mês de maio. Na contramão do desmatamento está um levantamento da Fundação Amazônia Sustentável, com base nos dados divulgados pelo INPE: mostra que, nas Unidades de Conservação, os alertas de desmatamento do Deter foram zerados entre janeiro e maio deste ano.

Afrouxamento é risco

Um grupo de 14 entidades, incluindo ONGs em defesa da causa animal, de consumidores e representações dos sindicatos enviaram carta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alertando sobre riscos para a saúde animal e humana caso seja aprovado o PL 1.293/2021, que flexibiliza a fiscalização agropecuária por meio de programas de autocontrole geridos pelas empresas do setor.

Terror em sala

Alunos do Colégio PH, frequentado pela elite de Icaraí, bairro nobre de Niterói (RJ), estão sendo aterrorizados por um colega que ataca e destrói mochilas deixadas em sala nos intervalos de aulas, a golpes de estilete. A direção da escola foi advertida por pais assustados com a violência, mas não conseguiu identificar ele ou ela. Tem pais que já querem ir à Polícia. Procurada, a escola não se manifestou até o fechamento da Coluna.

Alerta no jornalismo

Com 18 anos de existência, o Portal “Congresso em Foco” convive com ameaças por causa de reportagem sobre esquema de fake news em favor de Bolsonaro em fórum anônimo. Dois jornalistas do site foram ameaçados de morte e o portal foi atacado. O veículo está cobrindo gastos exorbitantes e decidiu abrir campanha para arrecadar recursos para ajudar a bancar despesas com a equipe, o site e advogados.

PIX no e-commerce

O PIX no e-commerce cresce em ritmo acelerado. Em abril, o número de pedidos pagos via PIX atingiu índice histórico desde a estreia do meio de pagamento instantâneo, com 11,5% de participação. O crescimento em faturamento também segue em alta no varejo digital, segundo levantamento da Neotrust. Em abril, o PIX representou 4% do total do e-commerce, o maior índice de 2022.

