Colunistas Zonas de milícias

Por Leandro Mazzini | 9 de maio de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Tribunal Regional do Rio de Janeiro instituiu, pela segunda eleição consecutiva, um Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (Gaesi/TRE-RJ). O órgão reúne representantes de forças de segurança, de diferentes esferas, e autoridades públicas que atuarão em conjunto – de modo coordenado -, na prevenção e no enfrentamento de condutas criminosas e ilícitos eleitorais. À Coluna, o TRE-RJ confirma que haverá também a alteração de seções eleitorais em áreas mapeadas como sensíveis. Serão pelo menos 50 mudanças: “Os novos destinos estarão dentro da área de cobertura de cada Zona Eleitoral, para que não haja prejuízo ao eleitor com relação ao deslocamento, preservando o critério de proximidade entre o local de votação e o domicílio eleitoral”.

Fundão solidário

Partidos políticos podem ajudar e muito as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul doando parte do fundo eleitoral para as regiões afetadas. Essa é a ideia defendida pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO). O chamado Fundão destinará R$ 4,96 bilhões para financiar as eleições municipais de 2024.

Alerta

A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), que confirmou queda de cinco pontos percentuais na aprovação do Governo Lula, acendeu alerta no Planalto. Principalmente pelos dados da sondagem sobre as eleições municipais: 31,3% vão votar em apoiadores ou apoiados por Lula, 19,7% em apoiadores ou apoiados por Bolsonaro; 28,4% não se importam por quem o candidato é apoiado.

$O$ Farroupilha

O corte do ICMS feito pelo Governo Federal em 2022 deixou o orçamento do Rio Grande Sul no vermelho. A tragédia causada pelas fortes chuvas no Estado, neste mês de maio, impossibilitou o reequilíbrio das contas. À Coluna, o Prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin (PL-RS), posiciona: “Os recursos não estão chegando para os municípios. Nós estamos pedindo socorro. Tem que ter um projeto emergencial, agora!”.

Intempéries

As intempéries na região Sul do País comprometeram o estoque de barcos pequenos a motor, jet ski e botes. Empresários, condomínios e associações abriram o bolso pra custear resgates e ajuda humanitária. A demanda agora está em São Paulo.

Custo Madonna

O deputado Abilio Brunini (PL-MT) quer saber se algum recurso público do Governo Federal foi utilizado no show da Madonna, seja por aplicação direta, indireta ou via alguma lei de incentivo à cultura. O requerimento (RIC 1284/2024) no qual pede posição da Casa Civil já está na Mesa Diretora da Câmara.

(Com Walmor Parente, Carol Purificação, Isabele Mendes e Luiza Melo)

