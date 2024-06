Ubiratã Rezler Indústria da superação diante do maior desafio

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

As indústrias têm um papel essencial na economia e na vida das pessoas em quase todos os lugares e momentos, inclusive nos mais desafiadores. Está nos componentes dos caminhões usados para levar mantimentos, nas ferramentas e equipamentos voltados à construção civil. Isso apenas para citarmos alguns exemplos que são nossos, de Caxias do Sul e região, e muito significativos. Em situações extremas e de calamidade, como as vividas pelos gaúchos neste 2024, é nosso dever reafirmar esse compromisso de estarmos presentes e de fazer parte, com todos os demais setores, público e privado, das iniciativas que buscam a superação desse momento.

Vamos fazer a nossa parte pela retomada das atividades econômicas, pela reconstrução das regiões atingidas na Serra gaúcha e no Rio Grande do Sul e pelo desenvolvimento. Neste ano, o Dia da Indústria (25 de maio), recentemente comemorado, esteve voltado a assinalar esse propósito.

As indústrias, com o apoio de suas entidades, estão fazendo todo o possível para que o Estado e a nossa região continuem a receber os volumes necessários de matérias-primas que são transformadas em insumos ou em produtos prontos, para o abastecimento das comunidades e dos mercados brasileiro e internacional. E, ainda, para que os produtos cheguem aos clientes dentro dos prazos ou na maior brevidade possível.

Um levantamento recente realizado pelo Simecs e que teve a participação de 120 empresas indicou que 68% delas perceberam alguma dificuldade com logística, seja escoamento da produção ou dificuldade em receber matéria-prima depois dos episódios de chuvas intensas que prejudicaram a infraestrutura no RS. Sabemos, por outro lado, que clientes e fornecedores estão também sensíveis a esse momento e cientes de possíveis dificuldades de logística.

Não é de hoje que o setor produtivo vem alertando para a falta de manutenção da infraestrutura viária, que, agora, terá de ser refeita em inúmeros trechos no Estado e nas cidades serranas. É urgente a união de esforços de todas as esferas de poder e organizações para essa reconstrução.

É claro que, internamente e como primeira iniciativa, a mais urgente, as empresas atuaram no sentido de resguardar a segurança e o bem-estar de seus colaboradores e de suas famílias. É um trabalho que continuará pelo período que for necessário, assim como o apoio a campanhas para arrecadar recursos ao RS. Nesse cenário, as indústrias também vêm empreendendo todo o esforço pela manutenção de suas atividades.

É imprescindível manter fortalecida a indústria metalmecânica que tanto orgulha a região e o RS como um dos polos mais importantes do Brasil. Alguns números já conhecidos podem resumir a dimensão dessa força. Em Caxias do Sul e região, o setor é responsável pela criação de 73,1 mil vagas de trabalho em pouco mais de 4.500 estabelecimentos, a grande maioria (70,21% do total) de microempresas dos segmentos metalmecânico, automotivo, eletroeletrônico, ferramentaria, alimentos e bebidas, e móveis e acessórios.

Nacionalmente, o setor representa mais de 25% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que é o conjunto de riquezas produzidas em toda a sociedade, segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A indústria tem um peso importante no PIB estadual e na arrecadação de impostos estaduais e federais, por isso precisa estar fortalecida, com incentivos também em políticas emergenciais para acelerar e dinamizar o comércio internacional, apoiando o abastecimento e impulsionando a volta à normalização das atividades no Estado.

Mais do que nunca, precisamos de todos os esforços para seguir em frente e construir o amanhã.

(Ubiratã Rezler, presidente do Simecs – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região)

