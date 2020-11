Rio Grande do Sul Casal de empresários de Gramado morre em acidente na Freeway

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Além de Vinícius e sua esposa Adriana Zorzanello, colisão matou um caminhoneiro catarinense. (Foto: Reprodução/Facebook)

A colisão frontal entre um automóvel e um caminhão que transportava botijões de gás causou as mortes de três pessoas no quilômetro 10 da Freeway, entre Osório e Santo Antônio da Patrulha (Litoral Norte), no final da manhã desta quarta-feira (25). As vítimas são um caminhoneiro catarinense e um casal de empresários de Gramado (Serra Gaúcha).

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão, com placa de Criciúma (SC), era conduzido no sentido Litoral-Porto Alegre quando cruzou o canteiro central da rodovia e acabou invadindo a pista contrária.

Com isso, atingiu em cheio o carro, um utilitário CR-V Honda (do tipo SUV), com placa de Gramado (Serra Gaúcha) e que se dirigia a Xangri-Lá (Litoral Norte). Além do motorista do caminhão, o acidente custou as vidas do casal que tripulava o Honda e de seus dois cães.

Vítimas identificadas

O caminhoneiro foi identificado como Antônio Colombo, de 64 anos. Ele seguia de Santa Catarina para Canoas (Região Metropolitana). Já os ocupantes do utilitário eram o jornalista e empresário Vinícius Zorzanello, 43 anos, e sua esposa Adriana Koetz Zorzanello, 41. Após a confirmação, o Sindjors (Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul) emitiu nota de pesar.

Depois de morar 13 anos em Porto Alegre e de trabalhar durante seis anos como repórter e apresentador na Rede Bandeirantes, Vinícius se fixou em Gramado em 2009, já como empreendedor. Ele passou a integrar a agência de viagens Terra Turismo, na cidade serrana.

Diplomado em Jornalismo e pós-graduado em Marketing, ultimamente ele era um dos sócios da Hamburgueria Toro e preparava a abertura de uma filial do estabelecimento na praia de Atlântida (pertencente a Xangri-Lá). O plano empresarial vinha motivando viagens frequentes entre a Serra Gaúcha e o Litoral Norte – como a desta quarta-feira, na qual acabou ocorrendo o acidente fatal.

O casal deixou dois filhos. O pai de Vinícius, Enoir, foi presidente do Festival de Cinema, e sua mãe, Sílvia (já falecida), criou o Festival de Turismo de Gramado, junto com a sócia Marta Rossi”.

(Marcello Campos)

