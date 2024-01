Futebol Caso contrate Mbappé, o Real Madrid “sacrificará” Vinícius Júnior, diz jornal espanhol

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

O francês Kylian Mbappé teria tomado a decisão de não renovar seu contrato com o PSG. (Foto: Reprodução)

O atacante Kylian Mbappé tomou a decisão de não renovar seu contrato (que dura até 30 de junho deste ano) com o PSG, seu atual clube, e acertar com o Real Madrid, de acordo com alguns veículos da imprensa europeia. No entanto, a chegada do craque francês pode fazer com que o clube merengue se desfaça de um de seus principais jogadores: Vinícius Júnior.

Isso porque, segundo o jornal espanhol Sport, o Real Madrid está disposto a vender o brasileiro de 23 anos para viabilizar a chegada de Mbappé, principal alvo da equipe na janela. O presidente Florentino Pérez, inclusive, já deixou claro que Vinícius Júnior deixará a equipe caso o francês desembarque em Madrid, pois os atletas ocupam o mesmo lado de campo e o dirigente entende que o jogador do Paris Saint-Germain é superior ao brasileiro.

Além disso, Florentino considera que Vinicius Júnior não tem o perfil para ser número um e assumir a responsabilidade no Real Madrid e aposta firme no craque do PSG para esse posto. O jornal também afirma que a venda do brasileiro pode ajudar o Real Madrid na chegada de Mbappé, já que o clube merengue precisará pagar uma bolada em luvas para o atleta.

70 milhões de euros

Segundo o portal Bild, o Real Madrid está disposto a pagar cerca de 70 milhões de euros por ano de salário mais outros 125 milhões por “bônus de assinatura do contrato” para Mbappé, que decidiu assinar com o clube merengue. Entre esses valores, inclusive, está agregado uma parte destinada à mãe do jogador, como forma de comissão, uma vez que ela quem está à frente das negociações.

Ainda segundo a publicação, o Liverpool também chegou a mostrar interesse pelo jogador, mas desistiu das negociações quando soube do patamar dos valores envolvidos para fechar negócio. Como resposta, o PSG vai tentar oferecer um salário anual de 100 milhões de euros na tentativa de não perder de graça sua maior estrela.

O futuro de Mbappé tem sido marcado por aparições públicas dos protagonistas, notícias contraditórias e um turbilhão de rumores parecido com a última janela de transferência. Tudo começou no dia 3 de janeiro, quando o PSG foi campeão da Supercopa da França e o jogador foi questionado a respeito de seu futuro.

Mbappé, no entanto, afirmou que “ainda não tinha tomado uma decisão”, mas garantiu que possui um acordo com o PSG para que ambas as partes estejam protegias nas negociações. As informações são do jornal Extra.

