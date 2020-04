Notas Brasil Casos em Blumenau mais do que dobram após comércio reabrir

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

O número de casos de Covid-19 em Blumenau, no Vale do Itajaí (SC), mais do que dobrou desde a reabertura do comércio na cidade, em 13 de abril. Naquela data, eram 68 pacientes infectados, contra 177 na terça-feira (28), segundo o governo de Santa Catarin, um crescimento de 160%. A reabertura do comércio foi autorizada pela prefeitura.

