Notas Brasil STJ mantém prisão de empresário acusado de desviar testes

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, negou nesta quarta (29) pedido para soltar o empresário chinês Zheng Xiao Yun, acusado de receptar uma carga de testes para covid-19. Na decisão, o ministro entendeu que não há ilegalidades na liminar da Justiça de São Paulo, que manteve a prisão em flagrante, no início do mês.

