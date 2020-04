Notas Brasil TJ-RJ proíbe deputados de organizar protestos contra isolamento social

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

Na epidemia do coronavírus, princípios de solidariedade se sobrepõem às liberdades individuais. Com esse entendimento, a desembargadora Marianna Fux, do Tribunal de Justiça fluminense, concedeu tutela de urgência para proibir os deputados federais Daniel Silveira (PSL) e Otoni de Paula (PSC) e a estadual Alana Passos (PSL) de organizar protestos contra o isolamento social.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil