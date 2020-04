Notas Brasil STJ inaugura julgamentos por videoconferência

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) realizou na terça-feira (28) a primeira sessão de julgamento por videoconferência da história da corte. Na sessão extraordinária, os ministros analisaram sete processos que estavam com pedido de vista. A sessão foi transmitida ao vivo no canal do STJ no YouTube.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil