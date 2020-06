Rio Grande do Sul Cativeiro de aves silvestres é descoberto no Litoral Norte gaúcho

24 de junho de 2020

Foto: Brigada Militar/Divulgação

O CABM (Comando Ambiental da Brigada Militar) divulgou o resultado de uma operação de fiscalização realizada na terça-feira (23) em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Estado. Houve a descoberta de uma criação ilegal de 29 pássaros da fauna nativa, sendo 19 aves sem anilhas e outras 10 com anilhas.

Entre as espécies encontradas no cativeiro clandestino estavam canário da terra, azulão, trinca ferro e coleiro. Os animais e gaiolas, entre outros apetrechos, foram recolhidos pelos policiais militares. Nenhum estava no cadastro da lista de passeriformes silvestres do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

O responsável foi notificado e autuado pelo crime ambiental. A ação mobilizou o 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

Em Canela, na localidade Ulisses de Abreu, zona rural do municipal, o efetivo do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar realizavam verificação de denúncia de pesca ilegal no lago da Floresta Nacional de Canela.

Em uma propriedade lindeira, os policiais militares constataram a edificação de um galpão em madeira e outro em fase inicial em alvenaria, ambos instalados na faixa de preservação permanente do lago do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), sem aprovação do órgão ambiental competente.

