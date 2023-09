Porto Alegre Causa animal: Porto Alegre tem mais uma feira “Brechocão” neste domingo

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Evento tem duas edições por mês, sempre no segundo e terceiro fins de semana. (Foto: Ari Teixeira/PMPA)

Por meio do Gabinete da Causa Animal, a prefeitura de Porto Alegre realiza das 9h às 16h deste domingo (17) mais uma edição da feira “Brechocão”. Trata-se de uma das mais tradicionais iniciativas em prol dos “pets” na capital gaúcha, sempre na calçada da avenida Osvaldo Aranha entre o Parquinho da Redenção e o auditório Araújo Vianna (bairro Bom Fim).

São aproximadamente 30 estandes com itens de vestuário masculino e feminino, além de calçados, bijuterias, acessórios de beleza, bolsas, carteiras, utensílios domésticos, eletrônicos e artigos usados para animais.

Os valores obtidos com a venda dos produtos são destinados à cobertura de despesas de protetores de “pets” com alimentação, albergagem e atendimento veterinário de cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

Também são aceitas doações para as feiras seguintes. Isso inclui desde artigos de brechó até ração e utensílios como potes, cobertas, medicamentos, jornais e papelão, que podem ser entregues no local até as 13h. Em caso de chuva, o evento será transferido para o domingo seguinte.

Desde agosto do ano passado, a “Brechocão” tem duas edições por mês, geralmente no segundo e terceiro domingos. Quando o clima não colabora, o evento costuma ser adiado para o fim de semana seguinte – eventuais mudanças são comunicadas pela administração municipal nas redes sociais e no site prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

