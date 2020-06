Rio Grande do Sul Caxias do Sul, Santo Ângelo, Santa Maria e Uruguaiana passam para a bandeira vermelha no Distanciamento Controlado

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

O Rio Grande do Sul registra quatro situações de bandeira vermelha na última atualização do modelo de Distanciamento Controlado, divulgada neste sábado (13) pelo governo. As regiões de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Santa Maria e Uruguaiana passaram da bandeira laranja para a vermelha na sexta rodada do modelo.

As novas bandeiras entram em vigor nesta segunda-feira (15), com validade até o dia 21 de junho – com exceção das regiões com bandeira vermelha, que permanecerão com essa classificação pelas próximas duas semanas.

Conforme o governo, as mudanças decorrem de dois fatores: a contínua piora dos indicadores de propagação e de capacidade do sistema de saúde e a revisão dos indicadores e dos pontos de corte realizada pelo Estado, que tornou o modelo mais sensível à evolução da Covid-19 e mais restritivo às situações mais críticas da pandemia.

Além disso, a região de Bagé passou de bandeira amarela para laranja, e a região de Santa Cruz do Sul obteve melhora nos indicadores, indo de bandeira laranja para amarela. As demais regiões não tiveram alteração na classificação final, sendo que as regiões de Taquara, Pelotas e Cachoeira do Sul permanecem em bandeira amarela.

Mesmo com os alertas feitos desde a semana passada, o Estado continuou apresentando piora nos indicadores em relação à pandemia. O número de novos registros de hospitalizações por Covid-19 nos últimos sete dias, em relação à semana anterior, apresentou um aumento de 32,8%, passando de 241 para 320.

O mesmo se observa no número de internados por síndrome respiratória aguda grave em UTIs, que passou de 280 para 365 internações – crescimento de 30,4%. Mais informações podem ser obtidas no site distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

