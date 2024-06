Porto Alegre CEEE Equatorial garante que não faltará luz em bairros inteiros de Porto Alegre nos próximos dias

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Procedimento é realizado apenas em trechos de regiões e mediante aviso. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A concessionária CEEE Equatorial divulgou nota negando que tenha programado o desligamento de energia em 44 bairros inteiros de Porto Alegre nos próximos dias. O desmentido é motivado por informações que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens como whatsapp.

Ainda de acordo com a empresa, esse tipo de procedimento é realizado em pequenos trechos do circuito elétrico, abrangendo ruas específicas ou partes de avenidas, mas nunca a totalidade de uma região na capital gaúcha. Também assegura que mesmo nos casos em que há interrupção momentânea do fornecimento é enviada carta aos clientes, com aviso sobre o dia, hora e duração do corte.

“Continua trabalhando normalmente, com agilidade e compromisso, para ampliar a qualidade do serviço oferecido à sociedade gaúcha”, finaliza o texto. Para saber quais pontos individuais estão previstos no cronograma, a recomendação é acessar ceee.equatorialenergia.com.br.

Outro fato ressaltado pela CEEE é suas equipes não realizam procedimentos dentro das residências dos clientes, nem cobram pagamento direto por outras atividades. “Se você receber alguma cobrança indevida, denuncie por meio do telefone 190 [Brigada Militar”], adverte a concessionária, que também chama a atenção para uma série de cuidados necessários a quem religa a luz ao retornar para casa após as inundações – as dicas estão no site.

Boato anterior

Essa não é a primeira vez, desde o início do ano, que uma empresa do segmento no Rio Grande do Sul vai a público para esclarecer informações desencontradas sobre falta de luz. Foi o caso do dia 2 de maio, quando o Rio Grande do Sul deparava com a chegada da pior enchente de sua história.

Na época, um áudio circulava pelos celulares, anunciando em tom alarmista uma iminente falta generalizada de luz em Porto Alegre e Região Metropolitana. Tanto a CEEE Equatorial quanto a RGE (que atende cidades do Interior) tiveram que lidar com a fake news.

A mensagem havia sido produzida nitidamente com o objetivo de confundir e desestabilizar uma população. “Subestações situadas em Porto Alegre serão desligadas por causa de um alagamento, o que exigirá o corte de luz pelos próximos dias em toda a capital e cidades vizinhas na Região Metropolitana”, dizia uma voz não identificada.

(Marcello Campos)

2024-06-11