Rio Grande do Sul Celic tem 16 licitações programadas para a semana

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Materiais médico-hospitalares, equipamentos de informática, uniformes, serviços e reformas de prédios estão entre os objetos das licitações previstas pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações), vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, para a semana. No total, são 16 certames agendados no período entre 6 e 10 de julho.

Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul), Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), Brigada Militar, Polícia Civil e a Secretaria da Educação são alguns dos órgãos demandantes das licitações. Para mais detalhes sobre cada processo, basta acessar o site www.celic.rs.gov.br e informar o número do edital ou do processo.

