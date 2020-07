Rio Grande do Sul Preso em Torres homem flagrado com 4,4 kg de cocaína

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Em vistoria minuciosa no veiculo os agentes encontraram a droga oculta no veículo. Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a BM (Brigada Militar) prenderam um homem e apreendeu 4,4 quilos de cocaína que era transportada em um Voyage na madrugada deste domingo (5), na BR 101 em Torres.

Após informação do setor de inteligência, os policiais abordaram o Voyage, emplacado em Porto Alegre. Em vistoria minuciosa no veiculo os agentes encontraram a droga oculta no painel abaixo do para-brisa, distribuída em 14 porções prensadas.

O homem de 29 anos, gaúcho de Porto Alegre, fazia a rota de transporte de Florianópolis para a Capital. Ele foi preso em flagrante e encaminhado com a droga à polícia judiciária local.

