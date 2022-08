Agro Censo do morango destaca a qualidade da fruta produzida em Bom Princípio

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Evento marcou a abertura da safra da fruta e a divulgação dos resultados do estudo. Foto: O Sul Foto: O Sul

A busca constante por mais qualidade de parte dos produtores de morango traz como resultado uma grande evolução das técnicas de cultivo e o ganho de qualidade nas mudas e nas frutas. A constatação faz parte do Censo do Morango, uma ação pensada conjuntamente entre a Prefeitura de Bom Princípio, a Emater/RS e a Comissão Organizadora da 19ª Festa Nacional do Moranguinho, visando trazer os dados relativos à cadeia produtiva do morango de forma precisa e atualizada. A divulgação oficial desse estudo aconteceu durante a abertura da Safra do Moranguinho, nesta quarta-feira (24), em Bom Princípio (RS).

Segundo os dados apurados pelo Censo, em 2022, os produtores de morango de Bom Princípio contam um milhão e 35 mil plantas de morango em produção, com uma expectativa de colheita de aproximadamente 855 mil quilos da fruta. Outro dado importante se refere às mudas. Até poucos anos atrás, a maioria das mudas plantadas eram importadas. Hoje, 77% delas são mudas nacionais e 4% locais. As importadas somam 19%, sendo 7% da Espanha, 6% da Argentina e 6% do Chile. O morango gera aproximadamente 230 empregos diretos no município, impulsionando a economia e o desenvolvimento regional.

Uma das características dos produtores de morango é o espírito de cooperação: na cidade, há uma Associação de Produtores de Morango, a Bom Morango, e uma Cooperativa de Produtores Orgânicos, a Ecomorango. Entre os entrevistados pelo Censo, 60% estão vinculados a uma dessa entidades. Quando se avalia a questão de gênero, percebe-se um certo equilíbrio na cadeia produtiva – dos 143 agricultores familiares, 56% são homens e 44% são mulheres.

Cultivares e sistemas de condução

A principal cultivar plantada no município é a San Andreas, que corresponde a quase dois terços, seguida pelas cultivares Albion, Fronteiras e Camarosa. Em quinto lugar está a cultivar Festival, correspondendo a 3,1% das plantas.

São dois sistemas de condução utilizados. O principal deles é o cultivo suspenso em substrato, que consiste em uma estrutura de proteção alta e recebe toda fertilidade via irrigação por gotejamento. O outro sistema é o cultivo em solo com mulching plástico, protegido através de estruturas denominadas estufins, responsável por abrigar 24% das plantas de morango. Uma das categorias da análise refere-se ao manejo orgânico. De acordo com o Censo, 16% das propriedades são certificadas como orgânicas; 60% usam bioinsumos para controle de pragas ou doenças.

Escoamento da produção

O morango produzido em Bom Princípio é hegemonicamente destinado ao consumo in natura, geralmente embalados em bandejas de 200g a 300g, e tem um valor agregado por quilo maior do que o morango destinado à indústria. Em torno de 85% da produção é escoada para as mais diversas regiões do estado, 14,7% do morango é entregue direto do produtor para mercados de outras regiões, 34,4% são levados da propriedade direto às Centrais de Abastecimento (Ceasa) de Porto Alegre e Caxias do Sul e 36,3% é vendida a terceiros que abastecem mercados de regiões metropolitanas e as Ceasas.

Festa Nacional do Moranguinho

Outro ponto a ser destacado é a presença desses produtores na Festa Nacional do Moranguinho, que promove um trabalho de valorização e divulgação da produção regional da fruta. O evento vai acontecer de 07 a 25 de setembro, apresentando shows, gastronomia e a força do morango no agronegócio. A estrutura montada para receber a 19ª edição da Festa Nacional do Moranguinho promete encantar turistas, visitantes e moradores da região do Vale do Caí. Depois de um período sem atividades em função da pandemia, a festa retorna ao Parque Municipal de Bom Princípio trazendo grandes atrações. A programação completa pode ser conferida em www.festadomoranguinho.com.br.

