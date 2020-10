Porto Alegre Cerca de 66 mil alunos da rede municipal de Porto Alegre voltaram a receber alimentação escolar

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Apenas 17 das 99 instituições municipais de ensino da capital gaúcha tiveram atividades nesta terça-feira. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre retomou nesta terça-feira (13) o fornecimento de alimentação para alunos de instituições de ensino fundamental, especial e médio da rede municipal. Já para a edução infantil, o serviço foi restabelecido em 28 de setembro, antes do retorno às aulas presenciais (no dia 5 de outubro). A estimativa é de que a medida contemple aproximadamente 66 mil estudantes.

Conforme o Executivo da capital gaúcha, a medida está prevista no cronograma proposto pelo Smed (Secretaria Municipal da Educação) para o reinício das atividades presenciais do setor na cidade. Após a suspensão das aulas devido às diretrizes de prevenção ao coronavírus para todas as redes de ensino e em todos os níveis, a oferta de almoço foi mantida até o dia 27 de março.

Em seguida, foi providenciado a distribuição inicial de kits com alimentos in natura (incluindo hortaliças, frutas, legumes e ovos) para as famílias das crianças e adolescentes. Ao todo, foram entregues mais de mil toneladas de itens, adquiridos com recursos do Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

As instituições de ensino públicas também receberam, para o retorno às aulas presenciais, uma verba-extra de R$ 2,5 milhões da prefeitura, para aquisição de materiais de proteção contra o contágio por Covid. Além disso, a administração municipal manteve os repasses trimestrais em sua totalidade, mesmo sem atividades letivas – quase R$ 9,5 milhões ao longo do ano.

Por sua vez, as escolas comunitárias foram contempladas com o repasse do valor integral referente ao mês de setembro. A verba totaliza cerca de R$ 12,6 milhões, de acordo com dados da própria prefeitura.

Maioria das escolas da rede municipal teve feriadão

Das 99 instituições da rede municipal de ensino da capital gaúcha, no entanto, 82 não tiveram qualquer tipo de atividade nesta terça-feira. Isso porque os calendários escolares dessas instituições, aprovados pela comunidade e homologados pela Smed, previam a antecipação do Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro.

Com isso, o feriado de 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida e que também marca do Dia da Criança – acabou “esticado” em mais um dia, possibilitando um feriadão. A exceção ficou por conta de nove colégios de ensino fundamental e outros oito de educação infantil, que puderam receber a criançada.

Nas unidades onde há educação infantil, as aulas foram retomadas no último dia 5. Já as instituições que oferecem apenas o ensino fundamental devem oferecer alimentação e outras atividades não letivas a partir desta semana.

(Marcello Campos)

