Rio Grande do Sul Cerca de 7 mil beneficiários do Devolve ICMS ainda não retiraram o Cartão Cidadão na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em Caxias do Sul, 4 mil pessoas ainda não retiraram o cartão Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Em Caxias do Sul, 4 mil pessoas ainda não retiraram o cartão. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cerca de 7 mil cartões do Devolve ICMS ainda não foram retirados por moradores da Serra Gaúcha. O programa do governo do Estado reembolsa famílias de baixa renda com parte do imposto pago em compras.

Contabilizando os 32 municípios da região, no total, cerca de 17 mil famílias são beneficiárias, mas cerca de 45% ainda não estão utilizando o Devolve ICMS. O maior contingente está em Caxias do Sul, onde 4 mil pessoas ainda não retiraram o seu cartão.

Entre os principais municípios da região e com os mais baixos índices de taxa de entrega, estão: Veranópolis, com apenas 35% dos cartões nas mãos dos beneficiários; Bento Gonçalves, 42%; Carlos Barbosa, 45%; Flores da Cunha, 45%, Antônio Prado, 47% Farroupilha, 55%; e Caxias do Sul, 57%.

“Queremos que a população da região conheça e utilize esse dinheiro, que é um direito seu e que já tem feito a diferença no dia a dia de mais de 300 mil famílias gaúchas”, disse o coordenador do Devolve ICMS, Arielson Alonso.

No interior do RS, a retirada do cartão ocorre em agências do Banrisul, sendo apenas uma por município. Em Porto Alegre, o atendimento ocorre no prédio da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul