Música inédita de Kleiton & Kledir homenageia os 250 anos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

(Foto: Divulgação)

Em celebração aos 250 anos de Porto Alegre, a PFC, um hub de

comunicação na Capital, lançou uma música inédita da dupla Kleiton & Kledir: “Somos POA”.

A canção faz uma homenagem à Capital falando de alguns dos pontos mais conhecidos e prestigiados da cidade. Para o lançamento da música inédita, a PFC contou com materiais impressos distribuídos em pontos estratégicos de Porto Alegre.

Além disso, foram feitos materiais de OOH (Out of Home), como painéis digitais com o conceito “Cabeça ligada no mundo e os pés em Porto Alegre” – um verso da canção – e posts para as redes sociais que convidam o público a conhecer a música.

A canção também pode ser ouvida nas principais rádios gaúchas. Para escutar a música, acesse aqui.

