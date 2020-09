Geral Chama Crioula cruzará o Guaíba de catamarã até a Assembleia Legislativa

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Chama Crioula será acesa nesta segunda-feira (14), em Guaíba. Foto: Sandra Veroneze Chama Crioula será acesa nesta segunda-feira (14), em Guaíba. (Foto: Sandra Veroneze) Foto: Sandra Veroneze

Simbolizando o deslocamento dos farrapos que marcou o início da Revolução Farroupilha, em 1835, a Chama Crioula deste ano será acesa na segunda-feira (14), em Guaíba, e depois será levada de catamarã até Porto Alegre. O acendimento será às 7h, sob o cipreste que está até hoje em frente à Casa de Gomes Jardim, onde foi idealizada a invasão da capital gaúcha.

Após o acendimento, a Chama será conduzida em um candeeiro por cavalarianos até a Estação Hidroviária de Guaíba, onde será embarcada no catamarã até o Palácio Piratini, onde, às 9h, o governador Eduardo Leite (PSDB) dará início oficial aos Festejos Farroupilhas de 2020. Às 9h30, uma centelha da Chama será levada até o outro lado da rua, na esplanada da Assembleia Legislativa, onde o presidente Ernani Polo (PP) conduzirá uma solenidade com a participação da presidente do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), Gilda Galeazzi, e da patrona dos Festejos Farroupilhas 2020, Alessandra Motta. O músico Renato Borghetti, o Borghettinho, irá executar o Hino Rio-Grandense.

Toda a cerimônia, de Guaíba a Porto Alegre, será transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo MTG, que organiza o evento. Neste ano, devido à pandemia, não ocorreram as tradicionais cavalgadas que distribuem a Chama pelo Estado.

Na noite de segunda-feira (14), às 19h, será encenado na Assembleia o espetáculo “Do cipreste ao Piratini”, dentro da 1ª Semana Farroupilha Virtual. Também haverá transmissão ao vivo pela TV e redes sociais da Assembleia Legislativa.

“É um privilégio, enquanto presidente do Legislativo, participar e contribuir com este resgate histórico, que integra as atividades da nossa 1ª Semana Farroupilha Virtual. Precisamos agora, principalmente diante deste momento de pandemia, valorizar ainda mais nossas tradições e nossa cultura”, comentou Ernani Polo.

