Fepam emite licença prévia e de instalação para barragem em Bagé

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Reservatório ficará localizado em um curso d'água denominado Arroio Piraizinho. Foto: Divulgação/Fepam

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu a Licença Prévia e de Instalação Unificadas (LPI) para uma barragem que será utilizada para o abastecimento de água no município de Bagé, na Campanha. O reservatório ficará localizado em um curso d’água denominado Arroio Piraizinho. A partir de agora, a prefeitura da cidade poderá encaminhar outras solicitações a fim de iniciar a construção do empreendimento.

O Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS) da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura já emitiu a Reserva de Disponibilidade Hídrica, que viabiliza o empreendimento. No entanto, o empreendedor ainda precisa solicitar ao DRHS a autorização para construção e a outorga para uso de água, de acordo com o Decreto Estadual 52.931/2016.

Essa obra é muito aguardada pelos moradores da região de Bagé, pois poderá minimizar e até normalizar a situação do abastecimento da cidade, onde há anos ocorre racionamento de água durante os meses de estiagem.

A primeira licença para o empreendimento foi emitida ainda em 2009, por meio de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), porém a obra não teve prosseguimento. Um novo pedido de licença, que resultou na LPIA, ingressou na Fepam em 2019.

